ماجدة خيرالله: عادل إمام يستعين بالشباب لإنقاذ "عوالم خفية"

قالت الناقدة ماجدة خيرالله، إن الفنان عادل إمام أدرك أن أعماله الأخيرة لم تكن موفقة، وكان العنصر الأساسي بها هو المؤلف، وبالتالي يرى أن الاستعانة بجيل أصغر وأكثر شبابا يستطيعون ضخ أفكار جديدة لتكون وسيلة إنقاذ، ضمن مسلسل "عوالم خفية"، الذي يشارك في دراما رمضان المقبل.

وتابعت ماجدة لـ"الوطن": "لكن إذا أصر عادل إمام على نفس نمط الأداء لن يستطيع الاستفادة من التغير في الكتابة".

مسلسل "عوالم خفية" من بطولة عادل إمام، رانيا فريد شوقي، فتحي عبدالوهاب، أحمد وفيق، وتأليف محمد محرز، أمين جمال، محمود حمدان، إخراج رامي إمام.