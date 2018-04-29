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الوطن

"الهدهد يتكلم" و"سوف أشبه جدتي" في قصر ثقافة الإسكندرية

منذ 30 دقيقة
كتب: شيماء عادل
"الهدهد يتكلم" و"سوف أشبه جدتي" في قصر ثقافة الإسكندرية

أنشطة فنية وثقافية باﻹسكندرية

عقد نادي أدب قصر ثقافة الأنفوشي، التابع لفرع ثقافة الإسكندرية، ندوة لمناقشة ديوان "قلب من زجاج" للشاعر محمود رشدي، ناقشها الشاعر جابر بسيوني، في حضور نخبة من شعراء الثغر.

وفي نادي القصة بالقصر، عقد لقاء لمناقشة أعمال القاص رشاد بلال، ناقشها الأديب الناقد عبداللاه هاشم.

كما استضاف قصر ثقافة مصطفى كامل أعضاء نادي أدب التذوق في أمسية أدارتها الشاعرة منال أحمد سكرتير نادي الأدب، وناقشت خلالها أعمال الشاعر عاطف الحداد ومشواره وتجربته الشعرية، حضرها الشاعر عاطف الحناوي رئيس النادي وعدد من شعراء الثغر.

كما أقامت مكتبة النزهة محاضرة لمناقشة كتاب "الهدهد يتكلم ويجادل"، ناقشتها آمال محمد علي مساعد أمين المكتبة، وتناولت فيها قصة هدهد سليمان واكتشافه لمملكة سبأ وقصة اعتناق ملكة سبأ الإسلام بعد أن أحضر لها سليمان عرشها أمامها.

كما عقد قصر ثقافة الشاطبي ندوة لمناقشة المتوالية القصصية "سوف أشبه جدتي" للأديبة بسنت حسين، أدارها الأديب الدكتور إيهاب بديوي وناقشت المتوالية الأديبة هناء سليمان.

جدير بالذكر أن بسنت حسين كاتبة قصة، حاصلة على المركز الخامس في مسابقة القصة القصيرة تحت إشراف وزارة الثقافة عام 2012، صدر لها مجموعة قصصية بعنوان "أغنية لم تغنها داليدا" وكتاب عن الصناعات السكندرية المندثرة بعنوان "صناع الإسكندرية" وجرى ترجمته للإنجليزية.

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