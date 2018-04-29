وكيل "النواب": تعامل اتحاد الكرة مع أزمة صلاح يتسم بـ"عدم الوعي"

انتقد سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، تعامل اتحاد كرة القدم مع محمد صلاح، نجم ليفربول، في أزمته بسبب الإعلانات، قائلًا: "إدارة اتحاد الكرة لأزمة صلاح فيها عدم وعي، ما يضر بمحمد صلاح".

وأوضح سليمان وهدان، في تصريح صحفي له، اليوم، أن محمد صلاح لاعب مصري مخلص لوطنه ذو أخلاق عالية، استطاع أن يدخل الفرحة على ملايين المصريين والعرب، وأصبح له شعبية عالمية يجب دعمها بكل وسيلة وليس تصدير المشاكل لها.

وأشار وكيل النواب إلى أن محمد صلاح أصبح أملًا لكل الشباب المصري ودافعًا للنجاح والتطوير، مطالبًا اتحاد الكرة ووزارة الرياضة بسرعة التدخل من أجل إنهاء هذه الأزمة في أقرب وقت.