تسجيل الدخول

الوطن

وكيل "النواب": تعامل اتحاد الكرة مع أزمة صلاح يتسم بـ"عدم الوعي"

منذ 30 دقيقة
كتب: محمد طارق
وكيل "النواب": تعامل اتحاد الكرة مع أزمة صلاح يتسم بـ"عدم الوعي"

محمد صلاح

انتقد سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، تعامل اتحاد كرة القدم مع محمد صلاح، نجم ليفربول، في أزمته بسبب الإعلانات، قائلًا: "إدارة اتحاد الكرة لأزمة صلاح فيها عدم وعي، ما يضر بمحمد صلاح".

وأوضح سليمان وهدان، في تصريح صحفي له، اليوم، أن محمد صلاح لاعب مصري مخلص لوطنه ذو أخلاق عالية، استطاع أن يدخل الفرحة على ملايين المصريين والعرب، وأصبح له شعبية عالمية يجب دعمها بكل وسيلة وليس تصدير المشاكل لها.

وأشار وكيل النواب إلى أن محمد صلاح أصبح أملًا لكل الشباب المصري ودافعًا للنجاح والتطوير، مطالبًا اتحاد الكرة ووزارة الرياضة بسرعة التدخل من أجل إنهاء هذه الأزمة في أقرب وقت.

أخبار متعلقة

بالمستندات| اتحاد الكرة لوكيل «صلاح»: نعلم جيدا اللوائح ورغبتك واضحة في زيادة أرباحك

بالمستندات| اتحاد الكرة لوكيل «صلاح»: نعلم جيدا اللوائح ورغبتك واضحة في زيادة أرباحك
اتحاد الكرة يرفض اتهامات الأهلى.. ويحقق فى ضرب حكم بـ«قمة الكرة النسائية»

اتحاد الكرة يرفض اتهامات الأهلى.. ويحقق فى ضرب حكم بـ«قمة الكرة النسائية»
أزمات وكيل صلاح مع اتحاد الكرة عرض مستمر.. وتهديد بشكوى مصر في «فيفا»

أزمات وكيل صلاح مع اتحاد الكرة عرض مستمر.. وتهديد بشكوى مصر في «فيفا»
بالصور| وكيل «صلاح» ينفي التوصل لحلول مع اتحاد الكرة

بالصور| وكيل «صلاح» ينفي التوصل لحلول مع اتحاد الكرة

التعليقات

اتحاد الكرة يرفض اتهامات الأهلي

أحدث الأخبار

تسريبات: هاتف سامسونج الجديد بـ"3 شاشات"

تسريبات: هاتف سامسونج الجديد بـ"3 شاشات"

"الوزراء": التحذيرات من الطقس السيء مستمرة حتى 3 مايو

"الوزراء": التحذيرات من الطقس السيء مستمرة حتى 3 مايو

"الأرصاد": غدا أمطار متوسطة على الوجه البحري والقاهرة شديدة على الصعيد

"الأرصاد": غدا أمطار متوسطة على الوجه البحري والقاهرة شديدة على الصعيد

"الوزراء": اتخذنا الاحتياطات اللازمة لمواجهة التغيرات المناخية

"الوزراء": اتخذنا الاحتياطات اللازمة لمواجهة التغيرات المناخية

وزيرة الاستثمار: نفاوض البنك الدولى للحصول على مليار دولار لإعمار سيناء

وزيرة الاستثمار: نفاوض البنك الدولى للحصول على مليار دولار لإعمار سيناء

اختيارات الوطن

محمد يحيى يكتب: كل حاجة حلوة

محمد يحيى يكتب: كل حاجة حلوة

"دياب" ابتكر خلايا بديلة لطاقة الشمس: تكلفتها أقل وأتمنى تطبيقها بمصر

"دياب" ابتكر خلايا بديلة لطاقة الشمس: تكلفتها أقل وأتمنى تطبيقها بمصر

مصطفى رحومة يكتب: صحافة لها طعم

مصطفى رحومة يكتب: صحافة لها طعم

تعرف على مشروع "القدية" بعد وضع حجر الأساس: "ديزني لاند السعودية"

تعرف على مشروع "القدية" بعد وضع حجر الأساس: "ديزني لاند السعودية"

ساندويتشات مدعمة لطلبة المدارس: من مطعم واحد زيكم

ساندويتشات مدعمة لطلبة المدارس: من مطعم واحد زيكم

الأكثر قراءة

عاجل