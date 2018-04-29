عبد العزيز: صلاح جزء من نجاح مصر وتنمنى أن يكون أفضل لاعب في العالم

قال المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، إن اتحاد الكرة عمل في ظروف صعبة للغاية، ونجح في جعل مصر تصل لكأس العالم بعد غياب 28 عاما، موضحا أن محمد صلاح وزملاؤه جزء من منظومة النجاح تلك.

وأضاف "عبد العزيز"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "أون إي" أن محمد صلاح لاعب مشرف لمصر، حصل على أفضل لاعب في إفريقيا وأقوى دوري في العالم، متمنيا أن يحصل على أفضل لاعب في العالم بنهاية 2018.

وتابع وزير الشباب والرياضة أن تلك الجوائز والإنجازات التي يحققها، حديثة على الكرة المصرية، وربما ما يحدث يكون بسبب نقص في الخبرات، لأن مصر أصبح بها واحد من أفضل لاعبي العالم.

وأكد أن اتحاد الكرة والرعاة أكدوا أنه لا توجد أي مشاكل مع محمد صلاح، متابعا: "مفيش حد في العالم هيقدر يعمل مشكلة بيننا وبين محمد صلاح، لن يحدث".