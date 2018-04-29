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الوطن

ضبط 220 طن زيت طعام مجهول المصدر داخل مصنع بدون ترخيص في كفرالشيخ

منذ 25 دقيقة
كتب: سمر عبد الرحمن
ضبط 220 طن زيت طعام مجهول المصدر داخل مصنع بدون ترخيص في كفرالشيخ

صورة أرشيفية

ضبطت مباحث التموين بمحافظة كفرالشيخ، برئاسة المقدم محمد دومة، رئيس المباحث، صاحب مصنع لإنتاج زيوت الطعام، بدون ترخيص، وبحيازته 220 طن زيوت مجهولة المصدر، وتحرر محضر جنح أمن الدولة العليا طوارئ وجار العرض على النيابة.

وورد معلومات لمباحث تموين كفرالشيخ، بقيادة "عاطف. ج. ا"، مقيم بقرية كفر المرابعين التابعة لمركز كفرالشيخ، إدارة مصنع لتعبئة زيوت مجهولة المصدر بدون ترخيص.

وبعرض المعلومات على اللواء أحمد صالح، مدير أمن كفرالشيخ، والعميد محمد عمار، مدير المباحث، أمر بمفاجأة المتهم ومصادرة الزيوت.

وجرى العثور 220 طن مجهولة المصدر بالمصنع الخاص به، وتبين وجود خط إنتاج كامل عبارة عن ماكينة تعبئة وصهريج به 150 طن من الزيت المعد للتعبئة، و70 ألف زجاجة معبأة بأنواع مختلفة من الزيوت عليها علامات تجارية وهمية ومقلدة وجاهزة للبيع.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وحرر المحضر 202 جنح أمن دوله طوارئ مركز كفرالشيخ، وجار العرض على النيابة.

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