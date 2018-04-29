"الأرصاد": غدا أمطار متوسطة على الوجه البحري والقاهرة شديدة على الصعيد

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إنالسواحل الشمالية الغربية، وكل من محافظتي الإسكندرية ومرسى مطروح شهدت سقوط أمطار متوسطة.

وأضاف "عبدالعال"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبوبكر في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة" أن الغد سيشهد سقوط أمطار على أغلب محافظات الجمهورية ستكون متوسطة على محافظات الوجه البحري والقاهرة، شديدة على شمال وجنوب الصعيد وشمال وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وتابع رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن المحافظات المحاطة بالجبال ومنها سوهاج وأسيوط وقنا سيكون بها أمطار شديدة قد تصل إلى حد السيول.