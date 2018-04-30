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بالصور| محافظ كفرالشيخ يشهد تكريم "شباب مصر" لـ200 يتيم وأمهات الشهداء

منذ 43 دقيقة
كتب: سمر عبد الرحمن
بالصور| محافظ كفرالشيخ يشهد تكريم "شباب مصر" لـ200 يتيم وأمهات الشهداء

محافظ كفرالشيخ يشهد احتفال جمعية شباب مصر بتكريم الأيتام وأمهات الشهداء

شهد اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، أمس، احتفال جمعية شباب مصر، بتكريم 200 يتيم، وأمهات الشهداء، والمتفوقين والشخصيات العامة، بمدينة الرياض.

حضر الاحتفال المحاسب محمد أبوغنيمة، السكرتير العام المساعد، واللواء أركان حرب إسماعيل عتمان، الخبير العسكرى، وعضو المجلس العسكرى السابق، والمهندس محمد مفتاح، رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بكفرالشيخ، والمهندس نصر الريس، رئيس مركز ومدينة الرياض، واللواء شكرى الجندى، والدكتور خالد الهلالى، أعضاء مجلس النواب، والمهندس رجب حميدة، عضو مجلس النواب السابق، وبثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، والمحاسب محمد عبدالمقصود، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والمخرج مصطفى الدمرداش، والشخصيات العامة، والقيادات التنفيذية، والشعبية.

قال محافظ كفرالشيخ، إن المحافظة تكفل الأيتام وتحرص على دعمهم ورعايتهم، وإنه سيتم توزيع شهادات أمان المصريين على أسر الشهداء على نفقة المحافظة.

وتابع نصر: "إن الله عز وجل كرم اليتيم وأوصى به، حيث قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى)، وإنه تتم رعاية الأيتام ودعمهم حتى يصلوا إلى بر الأمان، والتأكيد على حسن الرعاية المقدمة لهم٬ وإن الشريعة الإسلامية حملت لنا الكثير من التعاليم٬ التي تأمر برعاية اليتيم، وخاطبهم "يكفيكم فخرًا أن قائدكم هو الرسول صلي الله عليه وسلم، الذي ولد وعاش يتيما، ومات عظيمًا٬ فأنتم أبطال تغلبتم على كل ظروف الحياة ومصاعبها، وإنني أري فيكم المستقبل الواعد الذي ينقل مصر إلى مصاف الدول المتقدمة".

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