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الوطن

إبراهيم حجازي: المؤامرات لا تزال تحاك ضد مصر منذ 2011 لإسقاطها

منذ 40 دقيقة
كتب: خالد الأسمر
إبراهيم حجازي: المؤامرات لا تزال تحاك ضد مصر منذ 2011 لإسقاطها

ابراهيم حجازي

قال الإعلامي إبراهيم حجازي، إن مصر تمر بفترة صعبة حاليا أصعب مما مرت به السنوات السابقة.

وأضاف حجازي، خلال تقديم برنامج "دائرة الضوء" المذاع عبر فضائية "الثانية" بالتليفزيون المصري، أن العدو كان واضحا لمصر سابقا وكانت مصر تعلم كيفية مواجهته والانتصار عليه، ولكن الآن هناك مؤامرات دولية كبرى على مصر، تهتم بالدرجة الأولى بأن يكون هناك خراب ودمار في مصر والمنطقة كلها.

وأشار حجازي إلى، أن مصر منذ 2011 وهي تعاني من الإصرار غير العادي من الدول المعادية لها، لبث الفتنة والقتال الداخلي في مصر وبين المصريين.

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