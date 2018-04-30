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الوطن

بالفيديو| القرموطي يتضامن مع محمد صلاح بـ"تي شيرت"

منذ 45 دقيقة
كتب: شريف سليمان
بالفيديو| القرموطي يتضامن مع محمد صلاح بـ"تي شيرت"

الإعلامي جابر القرموطي

ظهر الإعلامي جابر القرموطي، على الهواء، مرتديًا "تي شرت" كتب عليه "أدعم محمد صلاح"، تضامنًا مع محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني المحترف في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، إثر الأزمة التي نشبت بينه وبين اتحاد الكرة بسبب خلاف حول عقود الرعاية.

وقال القرموطي، خلال تقديم برنامج "مانشيت القرموطي"، المُذاع عبر فضائية "النهار"، إنه يجب حل الأزمة سريعًا حتى يتسنى للاعب التركيز في الملعب وإظهار أفضل ما لديه.

وأضاف: "المزاج الرايق بتاع صلاح بيأثر على المصريين، وكلنا مستنيين ياخد الحذاء الذهبي ويعمل حاجة في كأس العالم".

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