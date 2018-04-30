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الوطن

أحمد حسن: "صلاح طلع أقوى من الجميع"

منذ 34 دقيقة
كتب: شريف سليمان
أحمد حسن: "صلاح طلع أقوى من الجميع"

محمد صلاح

علق أحمد حسن، كابتن المنتخب الوطني الأسبق، على أزمة حقوق الرعاية، التيس نشبت بين محمد صلاح مهاجم المنتخب، المحترف في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، مع اتحاد الكرة.

وقال حسن، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "ده طلع مش أقوى من المخدرات بس، ده طلع أقوى من الجميع".

كان عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي، قد أعلن دعمه مع اللاعب في أزمته مع اتحاد الكرة، حيث دشنوا هاشتاج "ادعم محمد صلاح"، والذي تصدر "تويتر". 

فيما أعلن اللاعب عن قرب انتهاء الأزمة، قائلًا: "أنا بشكر كل الناس على دعمكم الكبير النهاردة.. في الحقيقة رد الفعل كان غير طبيعي وأسعدني جدًا تفاعلكم".

وأضاف: "إحنا أخدنا وعد بحل الموضوع، وإن شاء الله في طريقه للحل.. شكرًا لكم مرة تانية".

 

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