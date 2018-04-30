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الوطن

"الأرصاد": طقس شديد الحرارة اليوم.. وتوقعات بسقوط أمطار على القاهرة

اليوم AM 07:10
كتب: شريف سليمان
"الأرصاد": طقس شديد الحرارة اليوم.. وتوقعات بسقوط أمطار على القاهرة

طقس شديد الحرارة

يتوقع خبراء الأرصاد، أن يسود طقس شديد الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية، اليوم، وأن يكون مائلا الحرارة على السواحل الشمالية نهارًا، مائلا للبرودة ليلًا.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، تكون رعدية أحيانًا، وغزيرة على سلاسل البحر الأحمر وسيناء ومناطق من جنوب البلاد، قد تصل إلى حد السيول هناك. 

والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط غرب البلاد، وشمال الصعيد مثيرة للرمال والأتربة تمتد إلى القاهرة.

ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة الكبرى بالقاهرة لـ35 درجة مئوية، بينما تبلغ الصغرى 21 درجة مئوية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة على بعض المحافظات المصرية، والعواصم العربية:

 

 

 

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