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الوطن

"مباحث آداب دمياط" تضبط شخصين بـ21 ألف صاروخ ألعاب نارية

منذ 32 دقيقة
كتب: سهاد الخضري
"مباحث آداب دمياط" تضبط شخصين بـ21 ألف صاروخ ألعاب نارية

أمن دمياط يضبط متهمان بحوزتهما 21000 صاروخ للإتجار

ضبطت مباحث حماية الآداب في دمياط، برئاسة الرائد محمد حسونة، وبالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة كفرالبطيخ، (محمود. ع. ا. 31 عاما) حاصل على دبلوم صناعي، و(هشام. م. ع 32 عاما)، حاصل على دبلوم صناعي ومقيمان بدائرة مركز شربين بالدقهلية، بتهمة الاتجار في الألعاب النارية.

وكانت معلومات قد وردت للمباحث تفيد اتخاذ المتهمين مدينة دمياط مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي الغير مشروع بالاتجار في الألعاب النارية، وفي طريقهما لتسليم كمية كبيرة منها.

وبناء على تعليمات اللواء مجدي أبوالعز، مدير أمن دمياط، وعقب تقنيين الإجراءات تم ضبط المتهمان المذكوران وبحوزتهما 21000 صاروخ "ألعاب نارية" مختلفة الأحجام بقصد الإتجار ومبلغ مالي 1100 جنيه، حال استقلالهما الدراجة النارية رقم 213621 بني سويف بدائرة المركز.

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط، اعترفا بحيازتهما للألعاب النارية بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات بيع سابقة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3351 جنح مركز شرطة كفرالبطيخ لسنة 2018.

 

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