حفر بئري "مياه شرب" بمدينة الخارجة في الوادي الجديد

أعلنت الوحدة المحلية لمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد اليوم، عن الانتهاء من حفر بئري مياه شرب بتكلفة إجمالية 3 ملايين و581 ألف جنيه.

وقال المهندس مجدي الطماوي، رئيس الوحدة المحلية لمركز الخارجة بالوادي الجديد، إنه جرى الانتهاء من حفر بئر مياه شرب بمحطة حي البستان بالمدينة بتكلفة مليون و793 ألف جنيه، وبئر ثاني بمحطة مياه الشرب بمحطة تنقية المياه الجديدة بحي القلعة بتكلفة مليون و787 ألف جنيه.

وأضاف الطماوي، أن الهدف من حفر هذه الآبار هو زيادة كميات المياه التي تُضخ داخل الشبكة بالمدينة، لضمان وصول مياه الشرب النقية لأطراف المدينة والأحياء السكنية المتطرفة.