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تجديد حبس 3 متهمين في واقعة خطف بالجيزة

منذ 44 دقيقة
كتب: محمود الجارحى وجيهان عبد العزيز
تجديد حبس 3 متهمين في واقعة خطف بالجيزة

صورة ارشيفية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، حبس 4 متهمين، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة الخطف والسرقة.

وأفادت تحريات المباحث التي جرت تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، بأن الواقعة بدأت بورود بلاغ صباحب مصنع مستحضرات تجميل لقسم شرطة العمرانية، بقيام 3 أشخاص بسرقة معمل لتصنيع مستحضرات التجميل.

وأمر اللواء عصام سعد مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، بسرعة انتقال المباحث لفحص البلاغ، وكشف ملابسات الواقعة. وانتقلت قوة أمنية تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، والعقيد محمد أمين مفتش مباحث العمرانية والطالبية، والمقدم محمد داوود رئيس مباحث العمرانية والرائد محمد نجيب معاون المباحث.

وتمكنت القوة من ضبط المتهمين، وهم "محمد.م.هـ" 25 سنة، صيدلي، "محمد.أ.ع" 24 سنة، مدرس"، "نصرالدين.ي.م" 28 سنة، عامل، وضبط بحوزتهم 3 أجولة وكرتونة بداخلها كمية من مستحضرات التجميل، وموتور لتعبئة الزيوت، وسخان كهربائي، ميزان.

وبمناقشتهم أقر الأول بوجود خلافات مالية بينه وبين مالك المعمل، ويدعو أحمد.م.خ" 55 سنة، لرفضه رد مبلغ مالي قدره 80 ألف جنيه، سبق استلامه منه لتشغيلها في أعمال تجارية مقابل أرباح شهرية، إلا أنه لم يفِ بذلك، واستعان بالثاني والثالث، وتوجهوا للمعمل واصطحبوه إلى الشقة سكنهم، واحتجزوه بها للضغط عليه لرد المبلغ، ولدى رفضه تركوه بالشقة سكنهم تحت حراسة "أحمد ص.م" 26 سنة عامل، وتوجهوا للمعمل واستولوا على المضبوطات، بقصد بيعها للحصول على المبلغ المالي.

وانتقلت قوة أمنية تحت إشراف اللواء محمد عبدالتواب مدير المباحث الجنائية، إلى الشقة المشار إليها، وضبط الأخير وبحوزته سلاح أبيض "سكين"، وتحرر المختطف، وتبين أنه مقيد اليدين والقدمين بحبل بلاستيك، ومكمم الفم بقطعة قماش، ومصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وبمناقشته أقر بحضور المتهمين للمعمل ملكه والتعدي عليه بالضرب، مُحدثين إصابته واصطحبوه عنوة للشقة المشار إليها، واحتجزوه بها وأكرهوه على توقيع 10 إيصالات أمانة، بسبب خلافات مالية بينه وبين الأول، وبإرشاد المتهم الأول أمكن ضبط إيصالات الأمانة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت نيابة العمرانية، التي أصدرت قرارها السابق.

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