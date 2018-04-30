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الوطن

مقتل شاب وإصابة 14 برصاص القوات الهندية في كشمير

منذ 15 دقيقة
كتب: وكالات
مقتل شاب وإصابة 14 برصاص القوات الهندية في كشمير

صورة أرشيفية

قتل شاب وأصيب 14 آخرين، اليوم الإثنين، أثناء إطلاق القوات الهندية النار على متظاهرين، في الجزء الخاضع للهند من إقليم كشمير، بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.

يأتي ذلك في وقت تتواصل فيه الاشتباكات بين القوات الحكومية وأفراد من المقاومة الكشميرية بالإقليم المتنازع عليه بين نيودلهي وإسلام أباد.

ونقلت وكالة أسوشييتد برس، عن الشرطة الهندية، أن "القوات المحلية طوّقت قرية دروبغام، جنوبي الإقليم، عقب تلقيها معلومات بوجود مسلحين يختبئون هناك".

وعقب ذلك اندلع اشتباك بين الجنود ومسلحي المقاومة في المنطقة، ما دفع مدنيين كشميريين للخروج في مظاهرات لمساعدة أفراد المقاومة على الفرار.

وأدى ذلك، وفق الوكالة الأمريكية، إلى وقوع اشتباك بين القرويين والقوات الهندية، قتل على إثره شاب، وأصيب 14 على الأقل من سكان الإقليم.

وقالت الشرطة الهندية، إن الاشتباك أدى إلى إصابة جنديين على الأقل.

ويضمّ "جامو وكشمير"، جماعات مقاومة، تكافح منذ 1989، ضد ما تعتبره "احتلالًا هنديًا" لمناطقها، غيرّ أن الهند تطلق عليهم "مسلحين".

ويطالب سكان الإقليم بالاستقلال عن الهند، والانضمام إلى باكستان، منذ استقلال البلدين عن بريطانيا، عام 1947، واقتسامهما إقليم كشمير، ذو الغالبية المسلمة.

وفي إطار الصراع على كشمير، خاضت باكستان والهند 3 حروب أعوام 1948 و1965 و1971، ما أسفر عن مقتل نحو 70 ألف شخص من الطرفين.

ومنذ 1989، قُتل أكثر من 100 ألف كشميري، وتعرضت أكثر من 10 آلاف امرأة للاغتصاب، في الشطر الخاضع للهند من الإقليم، بحسب جهات حقوقية، مع استمرار أعمال مقاومة مسلحة من قبل جماعات إسلامية ووطنية. 

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