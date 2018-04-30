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3.5 مليون جنيه أرباحا مستهدفة مصر للزيوت بنهاية موازنة 2018-2019

منذ 5 دقيقة
كتب: عبدالعزيز المصري
3.5 مليون جنيه أرباحا مستهدفة مصر للزيوت بنهاية موازنة 2018-2019

البورصة - ارشيفية

أظهرت الموازنة التقديرية لشركة مصر للزيوت والصابون للعام المالي 2018-2019، استهداف زيادة أرباحها بنسبة 133% على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة أنها تستهدف أرباحاً بقيمة 3.5 مليون جنيه خلال العام المالي المقبل، مقابل أرباح مستهدفة خلال العام المالي الجاري بقيمة 1.5 مليون جنيه.

وبحسب الموازنة تستهدف الشركة استثمارات بقيمة مليوني جنيه خلال العام المالي 2018-2019.

يشار إلى أن الشركة تستهدف تحقيق أرباح بقيمة 1.5 مليون جنيه في العام المالي الجاري.

وحققت الشركة أرباحاً بلغت 22.6 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2017 إلى مارس 2018، مقابل أرباح بلغت 3.4 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2017.

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