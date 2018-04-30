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الوطن

"دفاع النواب" تستدعي وزيرة التخطيط لمناقشة زيادة موازنة "الداخلية"

منذ 32 دقيقة
كتب: هبه أمين
"دفاع النواب" تستدعي وزيرة التخطيط لمناقشة زيادة موازنة "الداخلية"

أرشيفية

قررت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، استدعاء الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، لحضور اجتماعها الأحد المقبل 6 مايو، لمناقشة موازنة وزارة الداخلية للعام المالي الجديد 2018-2019.

وقال النائب كمال عامر، رئيس اللجنة، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن وزارة الداخلية سبق وأن طلبت في موزانة الباب الثالث مبلغ 13.9 مليار جنيه، إلا أن وزارة التخطيط اكتفت بـ4 مليارات و378 مليون جنيه، مؤكداً أن اللجنة تُدعّم مطلب "الداخلية" بزيادة موازنتها لتلبية احتياجات ملحة لها.

وأضاف عامر، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن اللجنة طلبت من وزارة التخطيط دراسة تدبير باقي المبلغ المطلوب.

وأشار إلى أن اجتماع اللجنة اليوم، بحضور ممثلي وزارات الداخلية والتخطيط والمالية، تعهدّت من خلاله "التخطيط" بالموافقة المبدئية على إتاحة المبلغ المطلوب لـ"الداخلية" بتدفقات متتابعة خلال المالي الجديد.

وقال عامر، إن لجنة الدفاع قررت عقد اجتماعا 6 مايو المقبل لمتابعة إجراءات تدبير المبلغ بحضور وزيرة التخطيط واستكمال الرؤية الشاملة للموضوع، مشيراً إلى أن لجنة الدفاع قررت دعم "الداخلية" ووافقت بصفة مبدئية على الموازنة مع المطالبة بتلبية احتياجاتها المالية.

وأفاد، أن موازنة الداخلية في العام المالي الجديد تبلغ 48.5 مليار جنيه، بالمقارنة بالعام المالي الحالي الذي بلغت 41.4 مليار جنيه.

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