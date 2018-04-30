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الوطن

باكستان تعتقل ضابط أمن في سفارة "واشنطن"

منذ 13 دقيقة
كتب: وكالات
باكستان تعتقل ضابط أمن في سفارة "واشنطن"

الشرطة الباكستانية

ألقت الشرطة في العاصمة الباكستانية،  القبض على ضابط أمن في السفارة الأمريكية، بزعم عرقلة تحقيق في حادث يتعلق بسيارة تابعة للسفارة، وفق ما نقلت قناة "سكاي نيوز".

وقال الضابط محمد يوسف، إن اثنين من راكبي الدراجات النارية أصيبا بجروح عندما اصطدمت دراجتهما البخارية بسيارة السفارة ليلة الأحد، مشيرا إلى أن راكبي الدراجتين الناريتين هما اللذين كانا السبب في الحادث.

وقال يوسف إن ضابط الأمن، تيمور إقبال، اعتقل بعد أن "حاول جسديا" منع الشرطة من اصطحاب السيارة وسائقها تشاد أوبورن إلى مركز للشرطة، فيما لم يدل المتحدث باسم السفارة بأي تعليق.

وقال طبيب في المستشفى، حيث نقل راكبا الدراجتين الناريتين إنهما غادرا المستشفى بعد تلقيهم العلاج من إصابات طفيفة.

في وقت سابق من شهر أبريل، قام العقيد جوزيف إيمانويل هول، دبلوماسي في السفارة بصدم دراجة نارية باكستانية في إسلام أباد، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر.

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