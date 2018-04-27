باكستان تنقل الطبيب الذي كشف مخبأ بن لادن إلى مكان "أكثر أمانا"

باكستان تنقل الطبيب الذي كشف مخبأ بن لادن الى مكان "أكثر أمانا"

نُقل الطبيب الباكستاني الذي ساعد وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية على رصد زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن قبل مقتله، من سجن في شمال غرب البلاد الى مكان أكثر أمانا، كما اعلن الجمعة مسؤول وأحد افراد أسرته.

ويقبع الطبيب شكيل أفريدي في السجن منذ نحو سبع سنوات بعدما ساعد برنامجه المزيف للتلقيح سي اي ايه في تعقب بن لادن والقضاء عليه.

وقال مسؤول كبير في سجن اقليم خيبر باختونخوا في شمال غرب باكستان وعاصمته بيشاور لوكالة فرانس برس إن مسؤولين في اجهزة الاستخبارات نقلوا الخميس الماضي افريدي الى مكان أكثر أمانا.

ولدى سؤاله عن سبب نقل الطبيب، قال المسؤول لفرانس برس "لقد تبلغت بواسطة كتاب انهم ينقلونه الى مكان أكثر أمانا".

وأكد جميل، شقيق الطبيب لفرانس برس ان مسؤولين حكوميين ابلغوه بان "شكيل نقل الى مكان أكثر أمانا".

وحُكم على أفريدي بالسجن 33 عاما في مايو 2012 بعد ادانته بمساعدة جماعة اسلامية مسلحة، وهي تهمة نفاها أفريدي.

ووصف بعض النواب الاميركيين القضية بأنها انتقام لمساعدته في العثور على زعيم القاعدة.

وكان أفريدي، وهو طبيب جراح سابق يُعتقد انه في الخمسينيات من العمر، يقبع في زنزانة انفرادية داخل سجن بيشاور المركزي، بحسب ما قال محاميه قمر نديم لفرانس برس.

وفي 2016 ادى تهديد الولايات المتحدة بقطع المساعدة عن باكستان الى تخفيض مدة الحكم عشر سنوات، لكن منذ ذلك الوقت تضاءلت الضغوط الاميركية لاطلاق سراحه.

وتعهد الرئيس الاميركي دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية بانه سيطلب من باكستان اطلاق سراح أفريدي.

وقال ترامب لمحطة فوكس نيوز في حينه "انا متأكد بانهم سيخرجونه من السجن لاننا نعطي الكثير من المساعدات لباكستان"، مضيفا ان باكستان "تستغلنا كما يفعل الاخرون".

واستدعت تصريحات ترامب ردا لاذعا من باكستان حيث وصف وزير الداخلية يومها ترامب "بالجاهل" واعلن ان "حكومة باكستان وليس دونالد ترامب" من يقرر مصير أفريدي.