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الوطن

الشركة الراعية تكشف لـ"الوطن" حقيقة استخدام طائرة المنتخب في رحلات العمرة

منذ 32 دقيقة
كتب: محمود حمدي
الشركة الراعية تكشف لـ"الوطن" حقيقة استخدام طائرة المنتخب في رحلات العمرة

طائرة المنتخب

كشف مصدر مسؤول بشركة "بريزنتيشن"، الشركة الراعية للمنتخب المصري لكرة القدم، عن حقيقة ما يدور حول استخدام الطائرة المخصصة لنقل بعثة المنتخب إلى روسيا للمشاركة في كأس العالم، واستغلالها في عمل رحلات العمرة إلى المملكة العربية السعودية.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، اليوم: "قمنا بتصميم عشر طائرات تحمل نفس التصميم وأعلنا ذلك من اليوم الأول وذلك للترويج والدعايا ولكن هناك طائرة خاصة لنقل بعثة المنتخب الوطني لروسيا".

وأشار المصدر إلى أن الشركة الراعية "تحرص على مصلحة وسمعة الكرة المصرية خاصة قبل الحدث الرياضي الأبرز في العالم".

وشهد أمس جدل واسع في الشارع المصري بعد الخلاف بين محمد صلاح ممثل في وكيله والاتحاد المصري لكرة القدم حول استغلال صورة اللاعب الموجودة على الطائرة في الترويج لأحد الشركات المتعاقد معها من قبل "بريزنتيشن" قبل تدخل وزير الرياضة وإعلان  انتهاء الأزمة".

 

 

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