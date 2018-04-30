خالد الجندي: "عشان 6 شيوخ بيغلطوا عايزين يقفلوا الأزهر"

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن هناك ظاهرة سلبية انتشرت فى المجتمع، وهى محاسبة الجميع على خطأ فرد، مضيفا "يعنى لو مدرس غلط يبقوا عايزين يحاسبوا ويفقلوا وزراة التعليم كلها، ولو ضابط أخطأ يبقوا عايزين يغلقوا وزارة الداخلية كلها".

وتابع الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "دي ام سي"، "دلوقتي واحد أفندى محترم، عشان 6 شيوخ بيغلطوا عايزين يقفلوا الأزهر كله، شوفوا الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر بيتم استقباله إزاي النهاردة في إندونسيا".