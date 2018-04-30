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الوطن

ابنة الحاجة سعدية تستقبل خبر براءة والدتها بالزغاريد

منذ 55 دقيقة
كتب: خالد الأسمر
ابنة الحاجة سعدية تستقبل خبر براءة والدتها بالزغاريد

الحاجة سعدية

استقبلت هدى محمد ابنة الحاجة سعدية عبدالسلام، ضحية عمرة المخدرات نبأ الإفراج عن والدتها بالزغاريد على الهواء مباشرة، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور".

وقالت محمد، إنها تشكر كل المصريين الذين دعوا لوالدتها بظهور براءتها والإفراج عنها، مضيفة "أنا بشكر كل مصري.. كل اللي وقف بجوار والدتي وساعدها".

وأضافت، أنها لم تكن تصدق في البداية إلا حينما اتصل بها أعضاء من السفارة المصرية بالسعودية ليؤكدوا لها صحة هذه الأنباء.

وأشارت، إلى أن والدتها بعد الإفراج عنها ستتوجه إلى أداء العمرة ولم يتم تحديد موعد عودتها إلى مصر بعد.

 

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