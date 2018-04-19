برلماني: سنسمع أخبار جيدة عن الحاجة سعدية المحتجزة بالسعودية قريبا

قال أحمد الشريف، عضو مجلس النواب، إنه سافر إلى المملكة العربية السعودية من أجل الاطمئنان على حالة الحاجة سعدية، التي اتُهمت بتهريب المخدرات إلى السعودية، مؤكدًا أنه التقى النائب العام السعودي وأكد له أنه متفهم حالتها جيدًا ومتعاطف معها إلى أقصى درجة.

وأضاف "الشريف"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور"، أن الجميع في السعودية متعاطف مع الحاجة سعدية وقريبا سنسمع أخبار جيدة بشأنها، مؤكدًا أنها غير محتجزة مع المسجونين، ولكنها تقيم في غرفة خاصة بها، وتعامل معاملة جيدة، وتحظى بالرعاية التامة.