خبير تغذية يكشف تأثير العاصفة الترابية على "أكل الشارع"

تشهد العديد من المحافظات حركة شديدة للرياح المحملة بالأتربة، لتؤثر على الكثير من مناحي الحياة، على رأسها الأطعمة المباعة في الشارع.

وقال الدكتور رامي صلاح الدين، خبير التغذية، إن الأتربة تؤثر على الطعام ومكوناته بشكل سلبي، لاسيما أنها تدخل في مكونات الطعام، وهذا يتضح جليًا في المطاعم، التي تترك الأطعمة مكشوفة، وغير محفوظة في ثلاجات.

وأضاف صلاح الدين لـ"الوطن": "عند اختلاط الأتربة بالطعام، تصيب 70% من البروتين الذي يدخل المعدة ويخلف مشكلات عديدة في القولون، حيث تصبح الأتربة جزءًا من أجزاء البروتين".

وأوضح صلاح الدين أن المشكلة ليست في الأتربة التي تحملها الرياح فقط، بل في البكتيريا والفيروسات المصاحبة لها، التي لا تموت في درجات الحرارة المرتفعة، ويجب أن يعلم المواطن جيدًا أن تناول وجبة ساخنة مثل "الشاورما" لا يعني أنها سليمة وغير معرضة للاختلاط بالبكتيريا أو الفيروسات.

وأشار خبير التغذية إلى أن تناول الوجبات السريعة من الشارع "تيك أواي"، في مثل هذه الأجواء يؤدي للإصابة بأمراض الجهاز الهضمي بداية من ارتجاع المريء وحتى القولون وأمراض المعدة أو التسمم.

وأكد خبير التغذية أن الإصابة بالأمراض نتيجة تناول الأطعمة التي طالتها أتربة، ليست مقتصرة على أمراض الجهاز الهضمي فقط، بل الجهاز التنفسي والجهاز المناعي.