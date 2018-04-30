سقوط برج كهرباء ضغط عالي بإدفو بسبب العاصفة الترابية

سقط أحد أبراج الضغط العالي بحاجر الجمعاوية التابع لقرية البصيلية قبلي، التابعة لمركز إدفو شمال محافظة أسوان، نتيجة لعاصفة ترابية شديدة، مساء اليوم، ما أدى لانقطاع التيار الكهربائي فيها.

وأكد العميد أيمن رضا، رئيس مدينة إدفو، في تصريحات صحفية، أنهم خاطبوا فرق الصيانة التابعة لقطاع الكهرباء بأسوان، لإعادة البرج إلى مكانه.

يذكر أن المحافظة أعلنت حالة الاستعداد تحسبا لأي طوارئ خاصة في ظل تحذيرات هيئة الأرصاد بسقوط أمطار غزيرة على المحافظات خلال الفترة القادمة مع وجود عاصفة ترابية.

وقرر المحافظ، اللواء مجدي حجازي، إنشاء مركز قيادة ميداني في موقع الحدث حال سقوط أمطار غزيرة أو حدوث سيول، بقيادة مساعد المحافظ والمديرين المختصين لإدارة الأزمة لحين وصول المحافظ أو ما ينوب عنه للموقع من أجل تحقيق السيطرة وتقليل الخسائر وبث الطمأنينة بين الأهالي.