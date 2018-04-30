متحدث الوزراء: الحكومة تابعت مع المحافظات استعدادات التعامل مع العواصف

قال السفير أشرف سلطان، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن المجلس عقد اجتماعين اليوم في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع للمجلس برئاسة المهندس شريف إسماعيل وتم عرض التقارير الخاصة باستعدادات الحكومة للعاصفة الترابية المتوقعة.

وأضاف سلطان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور محمد الباز ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور" أنه تم عرض صور للأقمار الصناعية التي توضح مسار العاصفة الترابية وأماكن تواجدها بالمحافظات.

وأشار إلى أنه خلال الاجتماع تم التواصل مع عدد من المحافظات التي كانت أكثر تأثرا سواء بالعواصف أو الأمطار الكثيفة ومعرفة كيفية تعامل كل محافظة مع هذه الظواهر.