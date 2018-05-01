3 مايو.. انطلاق مؤتمر اليوم الواحد بقصر ثقافة القليوبية

ينظم فرع ثقافة القليوبية، مؤتمر اليوم الواحد، بعنوان "تأثيرات الجغرافيا على مبدعي القليوبية"، وذلك، يوم الخميس القادم الموافق ٣ مايو، بقصر ثقافة بنها.

ويتضمن المؤتمرعددًا من الجلسات البحثية، الأولي تحت عنوان "تجليات المكان في إبداعات أدباء ومفكري القليوبية" يشارك فيها شوقي عبد الحميد يحي، الدكتور محمد الشحات محمد، والدكتور عبد الباقي السيد.

أما الجلسة البحثية الثانية فتأتي تحت عنوان "انعكاسات البيئة والتراث الشعبي علي الإبداع" ويشارك فيها الباحث أحمد صلاح خطاب، الدكتور محمد حلمي حامد.

بينما خُصصت الجلسة الثالثة، للتكريم وختام المؤتمر، وعرض التوصيات، ويشارك فيها محمد علي عزب، سعيد الصاوي.

يقام المؤتمر، تحت إشراف الروائي فؤاد مرسى مدير عام هيئة قصور الثقافة بالقليوبية، وتحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

يذكر أن الناقد الأدبي الدكتور سيد ضيف الله أمين عام المؤتمر، والدكتور عبد الباقي السيد، ويكرم المؤتمر القاص والفنان التشكيلي محمد عكاشة، واسم الراحل الشاعر صلاح فتح الباب.