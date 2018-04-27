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الوطن

رئيس هيئة الثقافة السعودية: 5 آلاف و500 شخص حضروا لعرض الأوبرا المصرية

منذ 25 دقيقة
كتب: عبد الرحمن خالد
رئيس هيئة الثقافة السعودية: 5 آلاف و500 شخص حضروا لعرض الأوبرا المصرية

حفل الأوبرا

قال أحمد المزيد، رئيس هيئة الثقافة السعودية إن هناك 5 آلاف و500 سعودي حضروا عرض الأوبرا المصرية في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، لافتًا إلى أن هناك ردود فعل إيجابية جدا للعروض المصرية.

وأضاف "المزيد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا يحيى في برنامج "أخر الأسبوع" المذاع عبر فضائية "المحور" أنه كان هناك إقبال كبير على العرض، رغم أن العرض كان متزامن مع توقيت الامتحانات، موضحا أنه من المنتظر أن يكون هناك إنتاج سعودي ضخم لأفلام سينمائية مميزة قريبا.

وتابع أن هناك تعاونا كبيرا بين مصر والسعودية في الإنتاج الفني، على نوعين، حيث سيكون هناك استضافة لعروض موسيقية ومسرحية في السعودية، وإرسال مجموعة من السعوديين لعرض الفن السعودي في مصر، مؤكدا قوة العلاقة بين مصر والسعودية.

وأوضح أن هناك قصص مشتركة بين مصر والسعودية لكتابة سيناريوهات للعديد من الأفلام السينمائية.

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