"معلومات الوزراء" يعلن أسماء المحافظات الأكثر تضررا بالرياح

قال طارق رفاعي، المتحدث باسم مركز معلومات مجلس الوزراء، إن هناك تنسيقا مع هيئة الأرصاد الجوية ومركز التنبؤات بوزارة الري، وتم بموجبه تقسيم المحافظات من حيث التوقعات بالنسبة لتأثير العاصفة، إلى ذات خطورة شديدة، وتشمل البحر الأحمر، وجنوب سيناء، وشمال سيناء، وقنا، وأسيوط، وسوهاج، والسويس.

وأضاف "رفاعي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هنا العاصمة"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على قناة "سي بي سي"، أن المحافظات ذات الخطورة المتوسطة هي القاهرة، والجيزة، والإسكندرية والبحيرة، وأسوان، والأقصر، وبنى سويف، والمنيا، والغربية وكفر الشيخ، أما الأقل خطورة فستكون باقي المحافظات.