بالصور| حصاد "يوم العاصفة".. حوادث وحرائق وإغلاق طرق

شهدت البلاد رياحًا شديدة محملة بالأتربة والرمال، بلغت سرعتها من 15 إلى 20 عقدة، أي من 30 إلى 40 كيلومترًا في الساعة، وضربت الرياح جنوب مصر وسيناء والوادي الجديد، وتأثرت القاهرة بشكل طفيف بها، فيما يتوقع خبراء الأرصاد أن تستمر الرياح، حتى مساء الأربعاء المقبل.

وتشير التوقعات إلى سقوط أمطار غزيرة، قد تصل إلى حد السيول على بعض المحافظات، مع استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على مختلف أنحاء البلاد.

وتسببت الرياح في انخفاض الرؤية بشكلٍ كبير، ما أدى لإغلاق عدد من الطرق الرئيسية، حيث تم إغلاق الطريق الصحراوي الغربي "قنا - سوهاج"، والزراعي "أسوان - الأقصر"، والداخلة اتجاه العوينات، والخارجة اتجاه باريس، وبغداد اتجاه الأقصر، وباريس اتجاه العوينات، والمنيا اتجاه رأس غارب.

كما تم إغلاق الطريق الصحراوى الغربى اﻷقصر اتجاه قنا، وطريق الزعفرانة باتجاه رأس غارب، وأعلنت إدارة المرور، عن فتح بعض هذه الطرق فيما لا يزال البعض الآخر مغلق.

وأعلن وزير البيئة إغلاق جميع المحميات الطبيعية، حفاظًا عليها وعلى أرواح والمواطنين، وتمثل المحميات 15% من مساحة مصر، كما أن هناك محميات مساحتها 42 ألف كيلو.

وصاحبت الرياح الشديدة عدة حوادث وحرائق في أنحاء مختلفة، ففي محافظة أسوان التي تعتبر من أكثر المحافظات تضررًا من موجة الرياح الترابية، وقعت 3 حرائق في أماكن متفرقة، حيث وقع حريق، في قطعة زراعية بالرغامة في محصول لقصب السكر، وآخر في منطقة زراعية بأبو الريش بحري، وأشجار في قرية الشيخ إبراهيم بدراوي، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

كما أصيب 3 أشخاص بقرية الشيخ موسى بمركز دراو في أسوان أيضًا، عقب سقوط نخلة كبيرة وعمود تليفونات، بسبب اجتياح الرياح الترابية للمحافظة.

وفي قنا، لقيت طفلة مصرعها، فيما أصيب 7 آخرين فى حادث انقلاب سيارتين ركاب بترعة الشيخ العريان على طريق "نجع حمادي - أسيوط"، بعد تصادمهما بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأصيب 6 مواطنين إثر إنقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوي الغربي بنطاق سوهاج، ما أدى إلى توقف حركة المرور، كما تم إخلاء 5 مناطق قريبة من الجبال بالمحافظة، تحسبًا للسيول المتوقعة.