المستشار ياسر الهضيبي متحدثا رسميا باسم حزب الوفد

أصدر المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد، قرارا بتعيين الدكتور ياسر الهضيبي متحدثا رسميا باسم الحزب.

شغل الدكتور ياسر الهضيبي عضوا في الهيئة العليا لحزب الوفد، وهو مسؤول حاليا عن البيانات الصادرة عن الحزب وأيضا عن أحاديث رئيس الحزب المستشار بهاء أبو شقة.

يعد الهضيبي أحد قيادات حزب الوفد والمسؤول الأول عن لجنة الشؤون البرلمانية، وهو من مواليد شبين القناطر بالقليوبية، وحاصل على ليسانس الحقوق من جامعة عين شمس، وحاصل على درجة الماجستير في القانون ودبلوم في القانون التجاري، ودكتوراة في القانون الدستوري.

وحصل على دبلوم في التحكيم الدولي، ودبلوم متعمق في التحكيم الدولي.

ومدير أحد المكاتب القانونية للمحاماة والاستشارات القانونية، وعمل أستاذًا منتدبًا بكلية الحقوق جامعة عين شمس، وعمل عضوًا بمجلس الشعب السابق، ووكيل للجنة حقوق الإنسان، ومستشارًا في لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب وعمل مستشارًا قانونيًا لاتحاد الكرة المصرية، ومحكمًا دوليًا بقرار وزير العدل في 2008، وعمل عضوا الجمعية المصرية للقانون الدولي، ورئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان.

وله عدة مؤلفات في مجال حقوق الإنسان والقانون أبرزها حقوق الإنسان بين مبدأ العالمية وخصوصية كل دولة، وشروط وضمانات حقوق الإنسان في مصر.

خاض الهضيبي انتخابات البرلمان 2015، ووصل إلى جولة الإعادة ولم يحالفه الحظ، ثم تم اختياره مستشارًا دستوريًا لمجلس النواب.