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الوطن

قنصل مصر في جدة: "التحقيقات أنصفت الحاجة سعدية"

منذ 26 دقيقة
كتب: شريف سليمان
قنصل مصر في جدة: "التحقيقات أنصفت الحاجة سعدية"

الحاجة سعدية

علق السفير حازم رمضان، قنصل مصر في جدة، على إفراج سلطات المملكة العربية السعودية عن الحاجة سعدية، ضحية عصابات تهريب المخدرات.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج "العاشرة مساء"، المُذاع عبر فضائية "دريم": "أقل واجب نقدمه للمواطنين المصريين، لإنه على رأس الأولويات اللي إحنا مكلفين بيها".

وأضاف أن التحقيقات أنصفت الحاجة سعدية بشكل واضح، مشيرًا إلى أنها تؤدي مناسك العمرة. 

وتابع أنه سيتم اتخاذ بعض الإجراءات القانونية لتيسير عودتها إلى مصر.

ووجه قنصل مصر لدى جدة، التحية للسلطات القضائية بعدما أرسلت تحقيقات أنصفت الحاجة سعدية إلى السلطات السعودية ما أسفر عن الإفراج عنها.

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