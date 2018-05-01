"ليلة القدر" السبب الأرجح وراء رحيل "أديب" المفاجئ عن "أون إي"

أكدت مصادر في إدارة قناة "أون إي" أن خريطة برامج شهر رمضان المقبل خلت من أي مساحة لبرنامج عمرو أديب "كل يوم"، كما حدث بالعام الماضي، لأن كل برامج التوك شو تتوقف خلال شهر رمضان مفسحة المجال للأعمال الدرامية، حيث تقل نسبة مشاهدة هذه البرامج بشكل كبير.

والمتابع الجيد لعمرو أديب منذ ظهوره عام 2000 على قناة "أوربت" يعرف أنه يحصل على إجازته السنوية، عقب حلقة "ليلة القدر" في السادس والعشرين من شهر رمضان المعظم، وأنه بالفعل تتوقف أغلب برامج التوك شو ماعدا برنامجي عمرو أديب ووائل الإبراشي، كما حدث في رمضان الماضي.

وجمع أديب خلال حلقة ليلة القدر مبالغ ضخمة تخطت العام الماضي حاجز 50 مليون جنيه، لعلاج غير القادرين، في مستشفى وادي النيل عالي المستوى، في مختلف التخصصات.

وأكد أديب في أكثر من مرة خلال حلقات "ليلة القدر" أن هذه الحلقة تحديدا هي أهم حلقة في العام، وهي التي تعطيه دائما الدافع للاستمرار طوال العام، الأمر الذي جعل متابعي أديب يتوقعون أن خلافا ما حدث بينه وبين وإدارة قنوات "أون" حول ظهوره في رمضان عموما وتلك الحلقة بصفة خاصة، وأن هذا هو ما دفعه للرحيل، وهو ما ردده عدد من العاملين في مجموعة قنوات "أون" خلال تناولهم للأزمة.

وتواصلت "الوطن" مع عدد من المصادر داخل قناة "أون لايف" للتأكد إن كان برنامج أديب سوف ينقل مثل العام الماضي من أون إي إلى أون لايف، فأكدت المصادر عدم وجود أي معلومات من إدارة القناة بذلك حتى إعلان أديب توقف برنامجه، بخلاف العام الماضي، حيث تم إعلامهم بفترة أطول من الآن، بنقل بث البرنامج إليهم، وتفريغ ساعتين في خريطة القناة مخصصتين للبرنامج.

وأعلن الإعلامي عمرو أديب، أمس، رحيله المفاجئ على الهواء عن قناة "أون إي"، وتوقف برنامجه "كل يوم" في موعد حدده بيوم 15 مايو الجاري.