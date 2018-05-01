وزير الاتصالات الإيراني يعلق على حجب "تلجرام"

رأى وزير الاتصالات الإيراني، محمد جواد آذري جهرمي، أن حجب تطبيقات التلجرام ليس الحل الوحيد المتاح للتعاطي مع الآثار السلبية للتطبيق، محذرا من ظهور مشكلات تقنية، وذلك بعد يوم من حجب التلجرام في إيران، تطبيقا لقرار قضائي، وفقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وقال جهرمي لوكالة "إيسنا"، "أعلنت أكثر من مرة أن الحظر ليس هو الحل الوحيد".

وأضاف "هناك مشكلات تقنية حصلت من حظر التلجرام في روسيا، وربما هذه المشكلات ستظهر في إيران أيضا".

وبدأ حظر تطبيق تلغرام في إيران، يوم أمس الاثنين، بعد أن أصدرت المحكمة الإيرانية العامة في طهران قرارا بذلك.

وأوضح بيان صادر عن مكتب مفتش الفرع الثاني في نيابة الثقافة والإعلام في طهران أن "تلجرام هو تطبيق أجنبي ولا يراعي القوانين الإيرانية وأن الجهات المختصة كانت قد رصدت نشاطا ينتهك أمن إيران ومصدرها التطبيق، كما أنه خلق مناخا مناسبا لنشاط الجماعات الإرهابية".

وأثار قرار حظر تلجرام جدلا انقساما في المجتمع الإيراني، بين مؤيد لإغلاق التطبيق ومناهض لذلك.

رفعت إيران الحجب عن تطبيق تلغرام يوم 13 يناير الماضي بعد حجبه لأسابيع على إثر الاحتجاجات التي انطلقت في عدة مدن إيرانية احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية.

ويعتبر تلجرام من اكثر التطبيقات شيوعا في إيران حيث تملك أغلب المؤسسات والشركات الإيرانية الرسمية والخاصة قنوات على هذا التطبيق ومئات الآلاف من المتابعين داخل ايران.