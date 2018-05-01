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الوطن

طلاب تجارة عين شمس يشاركون في معرض "ابتكارات التكنولوجيا المالية"

منذ 5 دقيقة
كتب: أحمد أبو ضيف
طلاب تجارة عين شمس يشاركون في معرض "ابتكارات التكنولوجيا المالية"

طلاب تجارة عين شمس

أعلن الدكتور خالد قدري، عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس، عن مشاركة نحو 45 طالبا وطالبة من الكلية في فاعليات المعرض المصرفي العربي للخدمات والمنتجات المصرفية وتكنولوجيا المعلومات في دورته الثانية على مدار 3 أيام، وذلك في إطار ربط المقررات الدراسية باحتياجات سوق العمل.

وأوضح، أن المعرض انعقد خلال الفترة من 28 وحتى 30 أبريل الماضي؛ على هامش المؤتمر المصرفي العربي لعام 2018 تحت عنوان "ابتكارات التكنولوجيا المالية ومستقبل الخدمات المصرفية" والذي قام نظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع كل من البنك المركزي المصري، واتحاد البنوك المصرية، وبنك مصر.

من جانبها أوضحت الدكتورة هيام وهبة، أستاذ التمويل ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، أن مشاركة الطلاب في هذا المعرض تأتي في إطار سعي الكلية نحو نشر فكر الشمول المالي وتعزيز الثقافة المالية والتعرف على التكنولوجيا المالية وأهم ابتكاراتها، والنماذج الجديدة للوساطة المالية والذكاء الاصطناعي والتي أصبحت تمثل محورا أساسيا في النظم المالية العالمية، وتعزيز القدرة على تحقيق التنمية الاقتصادية في المجتمع المصري.

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