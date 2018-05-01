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الوطن

الجندي: فرق استكشاف من مهندسي الرى لرصد اتجاه وتجمعات الأمطار

منذ 26 دقيقة
كتب: وائل فايز
الجندي: فرق استكشاف من مهندسي الرى لرصد اتجاه وتجمعات الأمطار

جانب من سقوط الامطار

قال اللواء أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية، إن المحافظات استعدت جيدا بمعداتها تحسبا لسقوط أمطار، كما تم توفير مولدات كهربائية احتياطية لمحطات الرفع لشفط المياة المتجمعة، حال سقوط الأمطار.

وأشار الجندي في تصريحات إلى وجود فرق استكشاف من مهندسي الري يرصدون تجمعات المياه ببعض المناطق وعلى جبال البحر الأحمر لمعرفة اتجاة الأمطار، واتخاذ اللازم من إجراءات لمواجهتها.

وأضاف الوزير أنه من المتوقع أن تشهد جبال البحر الأحمر اليوم الثلاثاء، سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة، ومن المحتمل أن تتأثر محافظتي قنا والاقصر، مؤكدا أنه تم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة ذلك.

وقال إنه من المتوقع سقوط  أمطار على محافظات شمال وجنوب سيناء والأقصر وقنا والسويس، طبقا لما أعلنته هيئة الأرصاد.

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