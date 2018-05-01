ضبط عاطل بشبرا بحوزته 250 جرام هيروين

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط عاطل بحوزته ربع كيلو هيرويين قبل ترويجها على عملائه بشبرا الخيمة، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت المعلومات السرية قد وردت لضباط مباحث قسم مكافحة المخدارت بالمديرية بالاشتراك وضباط مباحث قسم ثان شبرا الخيمة مفادها قيام "محمود. س" السابق اتهامه في عدد 7 قضايا (مخدرات – سرقة وسائل نقل – مقاومة سلطات – سلاح بدون ترخيص) آخرهم القضية رقم 18923 لسنة 2014م جنح قسم الهرم جيزة مقاومة سلطات مطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 16715 لسنة 2017م جنح قسم ثان شبرا الخيمة سرقة، حصر رقم 10251 لسنة 2017م غيابي بالحبس سنة، بممارسة نشاطا إجراميا في مجال الإتجار بالمواد المخدرة.

وباستهداف المتهم، تمكن المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثان شبرا، من ضبطه بأكمنة أعدت لذلك بالقرب من مستشفى عمر بن الخطاب التخصصي وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالي 250 جرام ومبلغ مالي 800 جنيه وهاتف محمول بقصد الإتجار.