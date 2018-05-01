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الوطن

I Feel Pretty يحافظ على المركز الثالث بقائمة العائدات بـ29 مليون دولار

منذ 25 دقيقة
كتب: نورهان نصرالله
I Feel Pretty يحافظ على المركز الثالث بقائمة العائدات بـ29 مليون دولار

مشهد من الفيلم

نجح فيلم الكوميديا الأمريكي "I Feel Pretty" في الحفاظ على المركز الثالث، للأسبوع الثاني على التوالي بقائمة عائدات التذاكر، حيث حقق إجمالي إيرادات وصل إلى 29.620 مليون دولار.

وتدور أحداث الفيلم عن رينيه بينيت التي تتعرض لحادثة تؤثر على رأسها خلال قيادتها لدراجتها، تتغير بها اﻷحوال، وتكتسب المزيد من الثقة في النفس على غير العادة، وتتصاعد أسهمها في شركة التجميل التي تعمل لديها، وتجعلها شاعرة بالتقدير من كل ممن حولها.

"I Feel Pretty" بطولة إيمي شومر، ميشيل ويليامز، إميلي راتاجكوفسكي، روري سكوفل، إيدي براينت، بيسي فيليبس، توم هوبر، نعومي كامبل، ولورين هاتون، إخراج مارك سيلفرستاين وأبي كوهن.

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