تسجيل الدخول

الوطن

علاء مبارك عن عرض شرائه نادي ليفربول: "الموضوع محتاج تفكير"

منذ 48 دقيقة
كتب: سلمان إسماعيل
علاء مبارك عن عرض شرائه نادي ليفربول: "الموضوع محتاج تفكير"

علاء مبارك - أرشيفية

مازح علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، أحد رواد موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، حول حجم ثروته حال شرائه نادي ليفربول الإنجليزي.

وردًا على حساب يحمل اسم "محمد سيد"، الذي قال لنجل "مبارك": "ايه رأيك ما تشترى ليفربول بمليار"، قال علاء مازحا: "ويفضل لي 69 مليار بس، الموضوع محتاج تفكير".

وكان علاء قال في وقت سابق أمس: "محمد صلاح لاعب موهوب خلوق نجم ليفربول ومنتخب مصر، أصبح من أفضل اللاعبين في عالم الكرة ، وأفضل سفير لمصر ، يتعرض اليوم الي ضغط نفسي وعصبي كبير وهو في قمة تألقه في أقوي دوري لكرة القدم".

وتساءل في تغريدة له: "يا ترى من المسؤول عن هذة المهزلة التي يتعرض لها والتي قد تحرمنا من وجوده في كأس العالم"، لتتوالى التعليقات التي تؤكد انتهاء أزمة نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح مع اتحاد الكرة.

أخبار متعلقة

علاء مبارك يهاجم أمين الجامعة العربية لتجاهل والده

علاء مبارك يهاجم أمين الجامعة العربية لتجاهل والده
علاء مبارك يشيد بمقال صلاح منتصر: لا بد أن أشكره

علاء مبارك يشيد بمقال صلاح منتصر: لا بد أن أشكره
علاء مبارك: لا يوجد شيء في العالم اسمه "لا تعليق على أحكام القضاء"

علاء مبارك: لا يوجد شيء في العالم اسمه "لا تعليق على أحكام القضاء"
بالفيديو| مواطنون يلتقطون صورا تذكارية مع علاء مبارك بشرم الشيخ

بالفيديو| مواطنون يلتقطون صورا تذكارية مع علاء مبارك بشرم الشيخ
16 أبريل.. الحكم في طعن "قضايا الدولة" لمنع نجل علاء مبارك من السفر

16 أبريل.. الحكم في طعن "قضايا الدولة" لمنع نجل علاء مبارك من السفر
علاء مبارك عن براءة والده بقضية "قطع الاتصالات": القرار لمصلحة الوطن

علاء مبارك عن براءة والده بقضية "قطع الاتصالات": القرار لمصلحة الوطن
علاء مبارك يهنئ الأم المصرية: "كل عام لكل أم ولكل زوجة شهيد بخير"

علاء مبارك يهنئ الأم المصرية: "كل عام لكل أم ولكل زوجة شهيد بخير"
تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك بـ"التلاعب بالبورصة" لـ19 مايو

تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك بـ"التلاعب بالبورصة" لـ19 مايو
علاء مبارك وعزت العلايلي والمناوي في عزاء إبراهيم نافع

علاء مبارك وعزت العلايلي والمناوي في عزاء إبراهيم نافع
علاء مبارك لـ"مغرد" استفزه: المؤمن لا يترك بلده وأتمنى لك الخير

علاء مبارك لـ"مغرد" استفزه: المؤمن لا يترك بلده وأتمنى لك الخير

التعليقات

«العميل المزدوج» يشعل المونديال

أحدث الأخبار

وزير التعليم: "النظام الجديد مفيهوش نجاح ورسوب عشان منخوفش الطالب"

وزير التعليم: "النظام الجديد مفيهوش نجاح ورسوب عشان منخوفش الطالب"

وزير النقل: زيادة تذاكر المترو لن تمس فئات اجتماعية معينة

وزير النقل: زيادة تذاكر المترو لن تمس فئات اجتماعية معينة

بالفيديو| راقصة: "اللبس المحترم مبيأكلش عيش.. قعدني في البيت 4 شهور"

بالفيديو| راقصة: "اللبس المحترم مبيأكلش عيش.. قعدني في البيت 4 شهور"

متحدث "معلومات الوزراء" يكشف تفاصيل تعامل الحكومة مع أزمة الطقس

متحدث "معلومات الوزراء" يكشف تفاصيل تعامل الحكومة مع أزمة الطقس

بالفيديو| غضب بين طلاب جامعة دمنهور بسبب التطاول على الشيخ الشعراوي

بالفيديو| غضب بين طلاب جامعة دمنهور بسبب التطاول على الشيخ الشعراوي

اختيارات الوطن

بالصور| ختام تدريب "الوطن" على أفضل الطرق لإدارة غرف الأخبار

إمام أحمد يكتب: سلامٌ على «أبى»

إمام أحمد يكتب: سلامٌ على «أبى»

عزة عطية تكتب: مصنع الإبداع

عزة عطية تكتب: مصنع الإبداع

أروا الشوربجى تكتب: تحققت أمنية الثانوية العامة

أروا الشوربجى تكتب: تحققت أمنية الثانوية العامة

توفيق شعبان يكتب: كل حاجة حلوة فى حياتى

توفيق شعبان يكتب: كل حاجة حلوة فى حياتى

الأكثر قراءة

عاجل