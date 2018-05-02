علاء مبارك عن عرض شرائه نادي ليفربول: "الموضوع محتاج تفكير"

مازح علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، أحد رواد موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، حول حجم ثروته حال شرائه نادي ليفربول الإنجليزي.

وردًا على حساب يحمل اسم "محمد سيد"، الذي قال لنجل "مبارك": "ايه رأيك ما تشترى ليفربول بمليار"، قال علاء مازحا: "ويفضل لي 69 مليار بس، الموضوع محتاج تفكير".

وكان علاء قال في وقت سابق أمس: "محمد صلاح لاعب موهوب خلوق نجم ليفربول ومنتخب مصر، أصبح من أفضل اللاعبين في عالم الكرة ، وأفضل سفير لمصر ، يتعرض اليوم الي ضغط نفسي وعصبي كبير وهو في قمة تألقه في أقوي دوري لكرة القدم".

وتساءل في تغريدة له: "يا ترى من المسؤول عن هذة المهزلة التي يتعرض لها والتي قد تحرمنا من وجوده في كأس العالم"، لتتوالى التعليقات التي تؤكد انتهاء أزمة نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح مع اتحاد الكرة.