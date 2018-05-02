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الوطن

16 قتيلا على الأقل في أعمال عنف في إفريقيا الوسطى

منذ 39 دقيقة
كتب: أ ف ب
16 قتيلا على الأقل في أعمال عنف في إفريقيا الوسطى

جيش إفريقيا الوسطى

قُتل 16 شخصا على الأقل بينهم شرطي وكاهن وطفل في بانجي، الثلاثاء، في أعمال عنف طائفية ومواجهات مسلحة دارت في عاصمة جمهورية إفريقيا الوسطى بين مجموعة مسلحة وقوات الأمن، كما أفادت مصادر طبية.

وقالت بعثة الأمم المتحدة في جمهورية إفريقيا الوسطى "مينوسكا"، في بيان، إن "تبادلا كثيفا لإطلاق النار سجّل ظهر اليوم في فاتيما في الدائرة الثالثة من بانجي بين قوى الأمن الداخلي وعناصر مسلحة من المجموعة الإجرامية التابعة للمدعو (فورس) هؤلاء أطلقوا النار بعد توقيف قوى الأمن أحد رفاقهم".

وأفاد مراسلو وكالة فرانس برس بأن إطلاق النار بدأ قرابة الساعة 11,30 (10,30 ت غ) واستمر حتى غروب الشمس.

وبحسب حصيلة مؤقتة أوردتها مصادر طبية متطابقة فقد أسفرت الاشتباكات عن مقتل 16 شخصا بينهم شرطي وكاهن وطفل وإصابة 96 آخرين بجروح.

ودارت الاشتباكات في محيط حي "بي كا 5" الذي تقطنه غالبية مسلمة.

وأوضحت مينوسكا، في بيانها، إنه إثر اعتقال قوات الأمن عنصرا في ميليشيا يتزعّمها نمري مطر جاموس الملقب بـ"فورس" رد رفاقه بشن هجوم على كنيسة فاتيما الواقعة في الدائرة السادسة للعاصمة والتي كان يجري فيها قداس.

وأضاف البيان أن "هذه الأفعال التي تنم عن أقصى درجات الجبن أدت إلى مقتل العديد من المدنيين بمن فيهم الأب ألبير توجومالي بابا".

وبحسب مينوسكا فإن الهجوم على الكنيسة ومقتل الكاهن أثارا غضب الكثير من السكان الذين تجمعوا في نقاط عديدة من العاصمة ولا سيما في حيي لاكونجا و"بي كا 5" الواقعين في جنوب بانجي.

وفي لاكونغا ألقت الجموع الغاضبة القبض على شخصين اشتبهت بأنهما مسلمان فأبرحا ضربا حتى الموت، كما تم إحراق مسجد في الحي نفسه.

وفي بيان مشترك أصدرته، أكدت مجموعة الخمس (الأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، والمجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا، والاتحاد الأوروبي، وفرنسا، والولايات المتحدة) أدانتها "بدون تحفظ" الهجوم على كنيسة فاتيما وإحراق مسجد لاكونغا.

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