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الوطن

مقتل جندي موريتاني والعثور على جثث 21 مدنيا في إفريقيا الوسطى

منذ 22 دقيقة
كتب: أ ف ب
مقتل جندي موريتاني والعثور على جثث 21 مدنيا في إفريقيا الوسطى

ستيفان دوجاريك

قتل جندي موريتاني في القوة الدولية لحفظ السلام وجرح 11 آخرين في هجوم على قاعدة للأمم المتحدة في إفريقيا الوسطى، حيث عثر على جثث 21 مدنيا في ما يعكس الوضع الهش في هذا البلد الذي ما زالت تنتشر فيه عصابات مسلحة.

وقتل نحو 20 مسلحا ينتمون إلى ميليشيا الدفاع الذاتي "إنتي بالاكا".

وقال المتحدث ستيفان دوجاريك إن مسلحي ميليشيا "انتي بالاكا" استهدفوا قاعدة موقتة للجنود الدوليين في تاجبارا بالقرب من مدينة بامباري في جنوب البلاد.

وأضاف أن "جنود حفظ السلام ردوا وبعد تبادل لإطلاق النار استغرق ساعات قتل أحدهم وجرح 11 آخرين".

وأكدت الأمم المتحدة في بيان أن "أكثر من 22 من المعتدين قتلوا"، وأوضحت نقل الجرحى إلى العاصمة بانجي ومدينة بريا.

ووقع الهجوم على قاعدة بعثة الأمم المتحدة في جمهورية إفريقيا الوسطى فجرا.

وقالت الأمم المتحدة، في بيان، إنه "بمعزل" عن هذا الهجوم، عثرت قوة الأمم المتحدة "في الصباح على جثث 21 مدنيا هم 13 رجلا و4 نساء و4 أطفال بالقرب من كنيسة في تاغبارا".

وأضافت "حسب الملاحظات الأولية استخدمت أسلحة تقليدية" في قتلهم، ما قد يعني ضمنا سواطير وسلاحا أبيض".

وأرسلت تعزيزات إلى تاجبارا التي تبعد حوالى ستين كلم شمال شرق بامباري.

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