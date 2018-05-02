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الوطن

أحمد فهمي ضيف "واحد من الناس" على شاشة الحياة.. الجمعة

منذ 30 دقيقة
كتب: انتصار الغيطانى
أحمد فهمي ضيف "واحد من الناس" على شاشة الحياة.. الجمعة

أحمد فهمي

يستضيف الإعلامى عمرو الليثى الفنان أحمد فهمي، في العاشرة مساء الجمعة المقبلة ببرنامج "واحد من الناس" على شاشة قناة الحياة.

ويعد الظهور الأول لأحمد فهمي ببرنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي، ويكشف فهمي أسرار وكواليس خاصة حول مسيرته الفنية وبدايته وأسرار وكواليس خاصة عن حياته الشخصية ووالده ووالدته، كما يكشف النقاب عن أبرز مشاريعه السينمائية والتلفزيونية في المستقبل.

ويتطرق فهمي خلال الحلقة إلى الكشف عن سر هجرته خارج مصر منذ سنوات، والمهن التي عمل بها، وسر عمله في البورصة، ويكشف الستار عن سر خلافه مع شيكو وهشام ولماذا انفصالوا على الرغم من نجاحهم معا.

 

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