انتحار عامل تناول "الحبة القاتلة" لسوء حالته النفسية بالمنوفية

أقدم عامل على الانتحار اليوم، عن طريق تناول قرص حفظ القمح "الحبة القاتلة" لسوء حالته النفسية بمركز تلا، في محافظة المنوفية، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي.

تلقى اللواء أحمد عتمان، مدير أمن المنوفية إخطارًا من قسم شرطه شبين الكوم، بإستقبال مستشفى شبين الكوم التعليمي شخص يدعى إ.ع.ع عامل ومقيم بدائرة مركز تلا، مصاباً (حالة تسمم)، وتوفي عقب وصوله.

بالإنتقال والفحص وسؤال شقيقه، سائق ومقيم بدائرة مركز تلا، أفاد أنه أثناء تواجده بمنزله علم بإصابة شقيقه بحالة إعياء نتيجة تناوله مادة سامة (قرص لحفظ القمح)، لسوء حالته النفسية ونفى الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية، إدعاء تناول قرص لحفظ القمح، ولا يمكن الجزم بوجود شبهة جنائية من عدمه.

وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.