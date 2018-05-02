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الوطن

رئيس جامعة طنطا يفتتح مهرجان "عرض مشروعات تخرج طلاب قسم الإعلام"

منذ 26 دقيقة
كتب: رفيق محمد ناصف
رئيس جامعة طنطا يفتتح مهرجان "عرض مشروعات تخرج طلاب قسم الإعلام"

جانب من الحفل

افتتح الدكتور مجدي عبد الرؤوف سبع، رئيس جامعة طنطا صباح اليوم، مهرجان عرض مشروعات تخرج طلاب قسم الإعلام بكلية الآداب، وذلك بمشاركة الدكتور ممدوح المصري، القائم بعمل عميد الكلية، والدكتورة غادة عبدالتواب اليماني، رئيس قسم الإعلام بالكلية، والمشرف العام على التدريب الطلابي بالقسم، والسادة أعضاء هيئة التدريس، وأعضاء الهيئة المعاونة بالقسم، وجمع من الطلاب.

ومن جانبه أعرب "سبع"، عن سعاداته بهذا المهرجان، مؤكداً أن المشروعات التي عرضها الطلاب تعكس ربط الجانب النظري بالجانب العملي التطبيقي، بما يساعد في تنمية مهارات الطلاب وربطهم بسوق العمل الإعلامي، حيث تضمن المهرجان عرض ما يقرب من 20 مشروعاً في الصحافة، والإذاعة والتليفزيون، والعلاقات العامة والإعلان من إنتاج طلاب القسم.

 

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