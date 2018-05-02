"الضرائب": 415 مليار جنيه حصيلة الضرائب حتى أبريل 2018

قال عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب، إن حصيلة الضرائب بلغت منذ بداية العام المالي الجاري حتى أبريل 2018 نحو 415 مليار جنيه ليتحقق بذلك 100% من المستهدف في هذه الفترة.

ولفت عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب، إلى أن قواعد البيانات في المصلحة لم تحدث منذ العام 2005 حتى توليه إلا أنه بدأ بتحديث هذه القواعد.

وأوضح رئيس مصلحة الضرائب، أنه تم جرد 75% من الملفات بالمصلحة وهو إنجاز كبير قام به العاملون بمصلحة الضرائب، منوها بأن كبار ممولين المهم الحرة سددوا 400 مليون جنيه ضرائب خلال 3 شهور بدلا من 500 مليون تم تسديدهم خلال العام الماضي من قبل المهن الحرة بالكامل.