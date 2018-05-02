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الوطن

مصرع شاب وطفل تحت عجلات القطار في أبوشوشة بقنا

منذ 7 دقيقة
كتب: رجب آدم
مصرع شاب وطفل تحت عجلات القطار في أبوشوشة بقنا

قطار

لقى شاب وطفل مصرعهما، مساء اليوم، إثر اصطدام القطار 980 بهما على شريط السكة الحديد أمام قرية أبوشوشة في مركز أبوتشت، شمال قنا.

وتلقى اللواء علاء محمود العياط، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بمصرع شعراوي محمود عبد الله، 17 سنة، وعمار محمود إسماعيل، 5 سنوات، بعد اصطدامهما بالقطار رقم 980، أثناء عبورهما خط السكك الحديد  بقرية أبوشوشة.

وبحسب مصدر أمني في مركز أبوتشت، أنه أثناء عبور الشاب والطفل على شريط السكة الحديد في معبر غير قانوني فوجئ بالقطار الذي اصطدم بهما وأدى إلى مصرعهما في الحال، وجرى نقل الجثتين عبر سيارتي إسعاف إلى مشرحة مستشفى مركز أبوتشت.

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