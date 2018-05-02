"طبيعة الحال" و"يا عمري" يفوزان بالجائزتين الذهبية والفضية في "جنيف"

فاز فيلم "طبيعة الحال" للمخرج كريم موساوي بالجائزة الذهبية والفيلم الوثائقي "يا عمري" للمخرج هادي زكّاك بالجائزة الفضية، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ13 من مهرجان جنيف الدولي للفيلم الشرقي.

طبيعة الحال سيناريو وإخراج كريم موساوي، وشارك في السيناريو مود أميلين، ويقوم ببطولته الممثلون ناديا كاسي، هانية عمار، أوري أتيكا، محمد جوهري، سونيا ميكيو، مهدي رمضاني.

ويرصد الفيلم قصة ثلاثة أشخاص يتعايشون مع حاضرهم، لكنهم لم يتخلصوا من الماضي الذي يطاردهم ويربك حساباتهم؛ وهو من توزيع شركة MAD Solutions في العالم العربي.