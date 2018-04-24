تسجيل الدخول

الوطن

"اسمه إيه" يحصد الجائزة الذهبية في مسابقة الطلبة بمهرجان الإسكندرية

منذ 24 دقيقة
كتب: خالد فرج
"اسمه إيه" يحصد الجائزة الذهبية في مسابقة الطلبة بمهرجان الإسكندرية

ختام مهرجان الإسكندرية للأفلام القصيرة

أعلنت الدكتورة غادة جبارة عن جوائز مسابقة أفلام الطلبة، خلال حفل ختام مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير نيابة عن مسعد فودة نقيب السينمائيين.

وحصد فيلم "اسمه إيه" على جائزة هيباتيا الذهبية، وهو من إخراج سلمى ماهر، لتناوله فن غير معروف للكثيريين وهو فن البانتومايم، وذلك من خلال حكاية إنسانية مؤثرة.

أما جائزة لجنة التحكيم الخاصة فذهبت لفيلم في البحر سمكة من إخراج بولا إدوارد، لتميز تعبيره البصري ولإيقاعه المناسب ورؤيته التأمُليه مع المزج بين التسجيلي والتجريبي.

وأشارت لجنة التحكيم بالممثلة نفرتاري من فيلم نسخة أصليه للمخرج عمر المشد، وأعطتها تنويه خاص لتميز أدائها وقدرتها على التعبير عن حالات إنسانية متباينة.

وحصل فيلم "لا أرى لا أسمع لا اتكلم" ايضا على تنويه خاص وهو من مصطفي جاد، وقالت "جباره" انه فرض نفسهلذكاء تعبيره عن قضيه معاصره من خلال شخصية الفتي وعلاقته القوية بموبايله في إطار عالم افتراضي جذاب.

أخبار متعلقة
مهرجان الإسكندرية السينمائي للفيلم القصير يختتم فعالياته

مهرجان الإسكندرية السينمائي للفيلم القصير يختتم فعالياته
الليلة.. توزيع جوائز مهرجان الإسكندرية المسرحي

الليلة.. توزيع جوائز مهرجان الإسكندرية المسرحي
12 أبريل.. هالي لورين تشارك في مهرجان "حكاوي الجاز" بمكتبة الإسكندرية

12 أبريل.. هالي لورين تشارك في مهرجان "حكاوي الجاز" بمكتبة الإسكندرية
سميرة عبد العزيز تسافر إلى الإسكندرية لحضور ختام مهرجان الحرية المسرحي

سميرة عبد العزيز تسافر إلى الإسكندرية لحضور ختام مهرجان الحرية المسرحي
انطلاق مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير بمسرح بيرم التونسي.. الليلة

انطلاق مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير بمسرح بيرم التونسي.. الليلة
محمد العدل يلوم على المحافظ عدم حضوره فعاليات مهرجان الإسكندرية

محمد العدل يلوم على المحافظ عدم حضوره فعاليات مهرجان الإسكندرية
الليلة.. عرض فيلم "المنفى" ضمن مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

الليلة.. عرض فيلم "المنفى" ضمن مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير
24 أبريل.. ختام فعاليات مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

24 أبريل.. ختام فعاليات مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير
غدا.. عرض ومناقشة "ذاكرة عباد الشمس" ضمن مهرجان الإسكندرية للأفلام

غدا.. عرض ومناقشة "ذاكرة عباد الشمس" ضمن مهرجان الإسكندرية للأفلام
اليوم.. 5 أفلام مصرية ضمن عروض مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

اليوم.. 5 أفلام مصرية ضمن عروض مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

التعليقات

أرقام قياسية بالجملة تنادى «ملك البريميرليج» مع ليفربول

أحدث الأخبار

"مهام النيابة الإدارية".. محاضرة في معهد محامين أسوان

"مهام النيابة الإدارية".. محاضرة في معهد محامين أسوان

"تهريب الخدم" يفجر أزمة بين الكويت والفلبين

"تهريب الخدم" يفجر أزمة بين الكويت والفلبين

«الأمن العام» يضبط 233 قضية مخدرات فى 24 ساعة

«الأمن العام» يضبط 233 قضية مخدرات فى 24 ساعة

"المنفى" يفوز بجائزة لجنة التحكيم بـ "الإسكندرية للفيلم القصير"

"المنفى" يفوز بجائزة لجنة التحكيم بـ "الإسكندرية للفيلم القصير"

"رحلة البحث عن أبوالعربي" أفضل فيلم وثائقي في "الإسكندرية القصير"

"رحلة البحث عن أبوالعربي" أفضل فيلم وثائقي في "الإسكندرية القصير"

اختيارات الوطن

4 أهداف تفصل محمد صلاح عن رقم تاريخي مع ليفربول

4 أهداف تفصل محمد صلاح عن رقم تاريخي مع ليفربول

من هي نانيس الفروجي سيدة الذهب المتهمة في قضية رشوة؟

من هي نانيس الفروجي سيدة الذهب المتهمة في قضية رشوة؟

الإمام الشافعى.. مولد وصاحبه «مغلق للصيانة»

الإمام الشافعى.. مولد وصاحبه «مغلق للصيانة»

مرة واحد ميكانيكى أول ما صلح عربية.. خبطته: خير تعمل شر تلقى

مرة واحد ميكانيكى أول ما صلح عربية.. خبطته: خير تعمل شر تلقى

ماركات عالمية على محلات شعبية: بلد «براندات» صحيح

ماركات عالمية على محلات شعبية: بلد «براندات» صحيح

الأكثر قراءة

عاجل