"اسمه إيه" يحصد الجائزة الذهبية في مسابقة الطلبة بمهرجان الإسكندرية

أعلنت الدكتورة غادة جبارة عن جوائز مسابقة أفلام الطلبة، خلال حفل ختام مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير نيابة عن مسعد فودة نقيب السينمائيين.

وحصد فيلم "اسمه إيه" على جائزة هيباتيا الذهبية، وهو من إخراج سلمى ماهر، لتناوله فن غير معروف للكثيريين وهو فن البانتومايم، وذلك من خلال حكاية إنسانية مؤثرة.

أما جائزة لجنة التحكيم الخاصة فذهبت لفيلم في البحر سمكة من إخراج بولا إدوارد، لتميز تعبيره البصري ولإيقاعه المناسب ورؤيته التأمُليه مع المزج بين التسجيلي والتجريبي.

وأشارت لجنة التحكيم بالممثلة نفرتاري من فيلم نسخة أصليه للمخرج عمر المشد، وأعطتها تنويه خاص لتميز أدائها وقدرتها على التعبير عن حالات إنسانية متباينة.

وحصل فيلم "لا أرى لا أسمع لا اتكلم" ايضا على تنويه خاص وهو من مصطفي جاد، وقالت "جباره" انه فرض نفسهلذكاء تعبيره عن قضيه معاصره من خلال شخصية الفتي وعلاقته القوية بموبايله في إطار عالم افتراضي جذاب.