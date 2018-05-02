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الوطن

"الصحة العالمية": مستعدون لدعم مصر فنيا وماليا

منذ 9 دقيقة
كتب: محمد مجدي
"الصحة العالمية": مستعدون لدعم مصر فنيا وماليا

شعار منظمة الصحة العالمية

أكد الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، استعداد "المنظمة" للعمل مع وزارة الصحة والسكان، وتقديم الدعم الفني والمالي لتطوير القدرات الوطنية فيما يتعلق باللوائح الصحية الدولية.

وأعرب "جبور"، في كلمة له، على هامش افتتاح الاجتماع التحضيري لعملية التقييم المشترك لقدرات اللوائح الصحية الدولية بمصر، اليوم، عن تقديره لتطويرها لقدراتها لتنفيذ اللوائح الدولية الصحية طبقاً للجدول الزمني المعمول به عالميا، والقرارات الملحقة له.

وأشار ممثل "المنظمة" إلى أن الاجتماع دليل على التعاون المستمر بين "الصحة العالمية"، ووزارة الصحة، وخاصة قطاع الطب الوقائي، لافتا إلى أن التقييم يتم على مرحلتين، الأولى يقوم به المسئولين بوزارة الصحة، والثاني بواسطة فريق خارجي للمراجعة.

 

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