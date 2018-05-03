ضرب ليفربول الإنجليزي موعدًا مع ريال مدريد الإسباني في نهائي دوري أبطال أوروبا في العاصمة الأوكرانية كييف، وذلك عقب تخطيه عقبة فريق روما الإيطالي في نصف النهائي بنتيجة 7/ 6 في مجموع المباراتين، في تكرار لنهائي "الشامبيونزليج" عام 1981.

تخطى ليفربول عقبة العملاق البافاري بايرن ميونيخ في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عام 1981 بعد التعادل ذهابًا دون أهداف، وإيابًا بهدفٍ لكل فريق، مستفيدًا من قاعدة احتساب الهدف بهدفين خارج الديار، ليلتقي الفريق الملكي ريال مدريد الإسباني، الذي تخطى عقبة إنتر ميلان الإيطالي بالفوز بهدفين مقابل هدف في مجموع المباراتين.

دخل الفريق الإسباني اللقاء باحثًا عن لقبه السابع بعد غياب عن التتويج ببطولته المحببة منذ عام 1966، بينما دخل الفريق الإنجليزي المباراة وبحوزته لقبان لدوري الأبطال حققهما عامي 1997، و1978، طامحًا في لقبٍ ثالثٍ يضمه لسابقيه، ليحسم مدافع ليفربول المباراة لفريقه بهدف في الدقيقة 82 لم يستطع الفريق الإسباني تعويضه.

ومنذ ذلك الحين لم يخسر الفريق الأسباني أي نهائي خاضه في البطولة الأقوى في أوروبا على مستوى الأندية، حيث خاض المباراة النهائية 6 مرات، فاز بها جميعاً وحصد اللقب لتصل حصيلته إلى 12 لقباً، طامحاً إلى تحقيق اللقب الـ 13 محلقاً في سماء دوري الأبطال وحيداً.

حقق الفريق المدريدي اللقب السابع على حساب يوفينتوس عام 1998 بعد الفوز عليه بهدف مقابل لاشيئ، وبعدها بعامين عام 2000 حقق اللقب على حساب مواطنه فالنسيا بعد الفوز بثلاثة أهداف نظيفة، وعام 2002 حقق اللقب التاسع بعد الفوز على الفريق الألماني بايرليفركوزن.

وانتظر ريال مدريد 12 عاماً ليصل للمباراة النهائية مرة أخرى، حين فاز على جاره أتليتكو مدريد عام 2014 بأربعة أهداف مقابل هدف واحد محققاً العاشرة، وفي عامي 2016 و 2017 حقق ريال مدريد ما لم يحققه فريقٌ من قبل حين فاز بلقبي دوري أبطال متتاليين، بعد الفوز على أتليتكو مدريد بركلات الترجيح، ويوفينتوس الإيطالى بأربعة أهداف مقابل هدف، بالترتيب.

وينتظر ريال مدريد نظيره ليفربول يوم 26 مايو الجاري، منتظراً الثأر من هزيمة 27 مايو 1981 التي حرمته من العودة للفوز بدوري الأبطال حينها، في الوقت الذي يأمل فيه أنصار صلاح تكرار الفوز على الفريق الملكي باعتباره تميمة الحظ للفريق الإنجليزي.